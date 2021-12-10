Cildinizdeki tüm lekeleri bitiriyor! Maya maskesi tarifi...

Dünya çapında milyonlarca insan, tedavisi zor olan cilt problemleriyle sürekli olarak uğraşıyor. İnsanlar, her zaman etkili olmayan ve durumu kötüleştirebilecek zararlı kimyasallar içeren pahalı cilt bakım ürünlerine binlerce lira harcıyor. Fakat bununla birlikte birçok insan, kimyasallarla dolu oldukları için çok fazla cilt kremi kullanmayı sevmeyebiliyor. Son zamanlarda doğal yüz maskeleri ve cilt ürünleri gibi doğal cilt bakımına sadık kalmaya çalışan insanlar, sonuçlardan gerçekten çok memnun kaldıkları bir tarif keşfetti: Maya maskesi!