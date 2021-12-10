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7/24 Dinle Roza Cildinizdeki tüm lekeleri bitiriyor! Maya maskesi tarifi...
Cildinizdeki tüm lekeleri bitiriyor! Maya maskesi tarifi...

Cildinizdeki tüm lekeleri bitiriyor! Maya maskesi tarifi...

41 Bölüm | 01:55:15

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01

Cildinizdeki tüm lekeleri bitiriyor! Maya maskesi tarifi...

Roza 03:15
02

Dümdüz bir göbeğe sahip olmanıza yardımcı 4 mucize!

Roza 01:35
03

24 saat içinde 6 diş pişmiş sarımsak yerseniz ne olur?

Roza 02:38
04

Dikkat! Hayati öneme sahip olabilir

Roza 04:03
05

Sağlık Bakanlığı, bebeklerde topuk kanı taramalarına genetik "KAH" hastalığını da ekledi

Roza 02:20
06

Hem bağışıklığınızı güçlendirmek hem de kilo vermek istiyorsanız...

Roza 02:31
07

Her zaman pofuduk! İşte kabarmış kekin 6 püf noktası

Roza 01:30
08

Hızlı kilo vermek isteyenler bu yöntemi uyguluyor: Elma sirkesi diyeti

Roza 09:38
09

İpek görünümünde saçlar için yepyeni bir yöntem: Ön Şampuanlama

Roza 03:32

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