Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata!

Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, ebeveynlerin yaz alerjisini tetikleyen hatalardan kaçınmalarının son derece önemli olduğuna işaret ederek, ”Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise yaz aylarında güzel havalara aldanıp tedavilerin aksatılmaması olmalı. Ebeveynlerin acil durumda kullanılacak olan ilaçları mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Zira özellikle astım ve alerjik nezleli çocuklarda, örneğin yoğun polenle karşılaşma sonrasında kriz şeklinde belirtiler ortaya çıkabiliyor” dedi.