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7/24 Dinle Roza Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata!
Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata!

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata!

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata!

Roza 03:05
02

"Canım sürekli istiyor" dediğiniz bu besine dikkat! B12 eksikliğinin en büyük işareti

Roza 02:26
03

Karın bölgesindeki yağları parçalıyor! 20 günde sonuç almanızı sağlayan yağ yakıcı besin!

Roza 01:54
04

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Roza 03:14
05

Burcunuza göre yatkın olduğunuz hastalıklar! Özellikle bu burçlar dikkat etmeli...

Roza 03:30
06

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Roza 01:55
07

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Roza 01:53
08

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Roza 02:20
09

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Roza 02:07
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