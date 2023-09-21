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Diyetisyen uyardı! Bu 3 meyve vücuttaki yağ oranını 2 katına çıkarıyor... Özellikle diyet yapanlar ağzına sürmesin

Diyetisyen uyardı! Bu 3 meyve vücuttaki yağ oranını 2 katına çıkarıyor... Özellikle diyet yapanlar ağzına sürmesin

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Diyetisyen uyardı! Bu 3 meyve vücuttaki yağ oranını 2 katına çıkarıyor... Özellikle diyet yapanlar ağzına sürmesin

Roza 01:46
02

Halsizliği anında alıyor! Yorgunum diyenler günde 7 adet yemeli...

Roza 01:53
03

Kardiyologlar ağzına sürmüyor! İşte kalbi çürüten en tehlikeli besin...

Roza 01:46
04

Bir hafta boyunca her gün 3 adet yiyin! Güçlü kemiklerin, sağlıklı kalbin anahtarı o besinde!

Roza 02:05
05

Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Gece yatmadan koltuk altınıza sürün: 24 saat boyunca etkili...

Roza 02:15
06

Bu besin enerji seviyenizi zirveye çıkarıyor! Kolunu kaldırmaya hali olmayanların doğal ilacı

Roza 01:38
07

Siyah noktaları silgi gibi kalıyor! İşte pürüzsüz ve ışıltılı cildin sırr: Scarlett Johansson'un güzellik formülü

Roza 02:08
08

Tüm insanlığı yok edebilecek kadar güçlü! Konservelerdeki “biyolojik silah” tehdidi: Birkaç mg bile öldürüyor

Roza 03:07
09

Makinedeki kireci pası söküp atıyor! Üstelik bu karışım makinenin ömrünü uzatıyor…

Roza 01:44
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