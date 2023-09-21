Bazı meyveler, kilo verme sürecinde oldukça etkili olsa da bazıları adeta yağ oranını artırarak kilo almaya sebep oluyor. Sağlıklı beslenme sürecinde, beslenme rutinine dahil edilebilecek en önemli besinler meyveler ve sebzelerdir. Ancak burada önemli olan kilo verme amacı taşıyan kişilerin mutlaka kilo vermeyi kolaylaştıracak besinleri tercih etmesi gerektiğidir. Dr Michael Mosley, diyetteyken tüketildiğinde kilo alımına sebep olan üç meyveyi açıkladı. İşte diyet yapanların tüketmemesi gereken o besinler...