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7/24 Dinle Roza Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 yıllık burç yorumları: 2022'de hangi burcu ne bekliyor?
Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 yıllık burç yorumları: 2022'de hangi burcu ne bekliyor?

Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 yıllık burç yorumları: 2022'de hangi burcu ne bekliyor?

124 Bölüm | 05:01:56

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01

Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 yıllık burç yorumları: 2022'de hangi burcu ne bekliyor?

Roza 02:39
02

D vitamininin yan etkilerine dikkat!

Roza 01:30
03

Derinin mantar hastalıklarına dikkat!

Roza 02:02
04

Bu kış kilo almayın: İşte mükemmel vücut için yapmanız gereken tek şey

Roza 01:41
05

Burası Antarktika değil! Tüm turistleri kendisine çeken Türkiye'nin incisi o göl

Roza 01:08
06

Bu korkuya dikkat! Sebebi genlerinizden geliyor

Roza 01:49
07

Tek hareketle temizliyoruz: Davlumbaz filtrelerini ilk günkü haline dönüştüren ipucu

Roza 02:09
08

Kovid-19 geçiren hastalar bu riskle karşı karşıya

Roza 02:16
09

Vücudunuzdaki tüm ödemi attırıyor! Favori meyveniz olacak...

Roza 05:58

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