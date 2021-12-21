Düşük yağ mı düşük karbonhidrat mı? Mükemmel diyetin sırrını veriyoruz

Diyet yapmak, herkes için zorlu bir sürece dönüşebilir. Özellikle hangi besinleri hangi oranda tüketileceğinden emin olamamak, uzun vadede başarısız bir diyetle karşılaşmaya neden olarak sağlıklı beslenmekten tamamen vazgeçmek gibi bir sonuca neden olabilir. Günümüzde ise insanların genel anlamda uyguladıkları iki ana diyet bulunuyor; düşük yağlı diyet ve düşük karbonhidratlı diyet. Peki bunlardan hangisi doğru seçim? Tek tip beslenmenin zararlı olduğu, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat aynı zamanda herkesin vücut tipinin farklı ve benzersiz olduğu gerçeği de göz ardı edilmemeli.