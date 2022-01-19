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7/24 Dinle Roza Eksik bilgi güzelliğinizi yok etmesin! İşte gençliğin sırrı kolajen hakkında yanlış bilinenler
Eksik bilgi güzelliğinizi yok etmesin! İşte gençliğin sırrı kolajen hakkında yanlış bilinenler

Eksik bilgi güzelliğinizi yok etmesin! İşte gençliğin sırrı kolajen hakkında yanlış bilinenler

150 Bölüm | 06:00:37

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01

Eksik bilgi güzelliğinizi yok etmesin! İşte gençliğin sırrı kolajen hakkında yanlış bilinenler

Roza 02:04
02

Bu hastalık bizi en çok ellerimizden vurmaktadır

Roza 02:18
03

Bu kış dişlerinizi nasıl sağlıklı tutarsınız?

Roza 01:45
04

Elmalı tatlılar!

Roza 02:29
05

Göz çevresi kırışıklıklarını yok eden doğal maske

Roza 01:41
06

60’larında da muhteşem! Madonna güzellik ve sağlık sırrını bu diyete borçlu

Roza 02:29
07

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Roza 02:16
08

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Roza 02:16
09

Çorap giydiğinizde böyle iz çıkıyorsa dikkat! Bu işaret...

Roza 02:04

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