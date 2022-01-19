Eksik bilgi güzelliğinizi yok etmesin! İşte gençliğin sırrı kolajen hakkında yanlış bilinenler

Kolajen, diğer memelilerde olduğu gibi insanlarda da en çok bulunan proteinler arasında yerini alıyor. Vücurtaki protein yapısının üçte birini oluşturan bu bileşik, sağlıklı cildin yanı sıra kemikler, kas ve bağ dokular için oldukça bir yapı. Bu nedenle işlev açısından büyük görevlere sahiptir. Fakat aynı zamanda güzellik sırlarının da başrolünü alan kolajen ile ilgili birçok yanlış bilgi mevcut. Bu nedenle doğru olmayan tüketimlerin ortaya çıkmasını engellemek için tüm doğru bilinen yanlışları sizler için sıraladık.