Yoğurt, insanlar tarafından tüketilen ve beslenmede önemli bir yere sahip olan fermente bir süt ürünüdür. Yoğurt, sütün özel bakterilerle fermente edilmesi sonucunda elde edilir ve besleyici değeri oldukça yüksektir. İyi bir protein, kalsiyum, B vitaminleri, fosfor ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda, probiyotik bakteriler içerir. Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyen yararlı bakterilerdir ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurlar. Ancak yoğurdun belirli bir malzeme ile birlikte tüketilmesi vücut için çok daha faydalı olabilir.