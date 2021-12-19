'Gen mutasyonu' kaynaklı obezite hastalarına umut ışığı

Çukurova Üniversitesi ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sevcan Bozdoğan, pandemi ile birlikte obezitede ciddi artış yaşandığını belirterek, bu durumun gen mutasyonlarından kaynaklı olabildiğine dikkat çekti. Buna yönelik yapılan ilaç çalışmasına destek veren dünyadaki 50 merkezden birinin de ÇÜ Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi AGENTEM olduğunu söyleyen Bozdoğan, İlacın öncü maddesi belli bir düzeye kadar geliştirilmiş durumda. Şimdi insan üzerinde denemeler yapılacak. İlaç gen mutasyonu kaynaklı obezite hastalarına çok önemli bir umut ışığı olacak dedi.