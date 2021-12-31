Gitmez denilen sivilceleri, lekeleri ortadan kaldırıyor! Kömür maskesi mucizesi

Tüm dünyada hava kirliliğinin artışı, teknolojinin gelişmesi, yoğun kentleşme gibi unsurlar, sadece çevresel yaşamımızda değil biyolojik olarak da birçok farklılığı beraberinde getiriyor. Özellikle kirlilik seviyeleri ve sürekli olarak maruz kalınan çevresel faktörler, ciltte de kirlilik seviyelerini artırıyor. Bu nedenle temiz ve sağlıklı bir cilt için doğaya dönmemiz gereken bazı durumlar ortaya çıkıyor. Kömür ise binlerce yıllık dünya tarihindeki en iyi doğal ürünlerden biri olarak neredeyse mucizevi etkiler ortaya koyabiliyor. İşte kömürün cildinizdeki hiç beklemediğiniz etkileri…