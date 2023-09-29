İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar, işlevini kaybetmeye başladığında kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Tüketilen besinler ne kadar sağlıklıysa bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısı o kadar artıyor. Sağlıksız beslenmeyle birlikte zararlı bakteri artışı yaşanıyor, bu durum gaz, şişkinlik, kabızlık gibi sorunları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, düğümlenmiş bağırsakları anında çözen, kabızlığı yok eden besinleri sıraladı. İşte günde üç tane tükettiğinizde sindirim sorunlarını çözen mucizevi besin...