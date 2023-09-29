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Günde 3 tane yiyin! Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüp kabızlığı yok ediyor

Günde 3 tane yiyin! Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüp kabızlığı yok ediyor

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Günde 3 tane yiyin! Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüp kabızlığı yok ediyor

Roza 02:19
02

Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor! Bitmek bilmeyen iştahı kapatıyor: Bir bardak için şakır şakır yağ yakacaksınız…

Roza 01:33
03

Mide yanması deyip geçmeyin! Kanserin ilk belirtisi gün içinde kendisini böyle gösteriyor

Roza 01:54
04

Kolesterolün en büyük düşmanı! Yoğurtla yediğinizde adeta ilaç gibi vücuda kalkan oluyor

Roza 02:09
05

7 adımda 7 yaş genç gözükün! Günde 2 dakikanızı ayırmak yetiyor…

Roza 03:09
06

Ojenizin 5 kat daha hızlı kurumasını sağlıyor! Tek yapmanız gereken sürdükten sonra...

Roza 03:39
07

Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Zayıflamak isteyenlerin doğal ilacı

Roza 01:54
08

Sabah aç karnına yediğinizde hafızayı kuvvetlendirip, odaklanmayı artırıyor! Özellikle çocuklar için ilaç kadar şifalı...

Roza 03:46
09

Vücuttaki fazlalıkları yağ gibi eritip akıtıyor! Kilo vermekte zorlananlar için en etkili besin!

Roza 01:36
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