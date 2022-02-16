Hamileliğin son 3 ayındaki "hatırlatma dozu" bebekleri de koruyor

Prof. Dr. Yaprak Üstün, hamileliğin son 3 ayında yapılan hatırlatma dozuyla oluşan antikorların bebekleri de Kovid-19a karşı koruduğunu bildirdi. Üstün, yaptığı açıklamada, Kovid-19un Omicron varyantının hamileler üzerindeki etkilerine ilişkin bilgileri paylaştı. Omicron belirtilerinin hamilelerde diğer kişilere benzer şekilde seyrettiğini aktaran Üstün, Öksürük, ateş, kas ağrısı ön planda ancak hamilelerde ishal ve bulantı-kusma ile giden bir grup da var. Halsizlik de ön plana çıkan belirtilerden. ifadesini kullandı.