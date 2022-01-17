Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Şeker hastalığı ülkemizde son zamanlarda yaygın bir şekilde görülmektedir. Bunun birkaç önemli sebebi var. Son zamanlarda hareketsiz olmamızdır. Eğer şeker hastası iseniz düzenli kontrollere gitmeniz lazım. Şeker kronik bir hastalık olduğu için bütün dokular etkilenebilir. En sık olarak göz etkilenebilir, böbrek ve kalp etkilenebilir. Dünyadaki en sık körlük nedeni, en sık kalp krizi nedeni, en sık ayak kesilmelerinin nedeni şeker hastalığıdır. Düzenli kontrollerinizi olursanız bunların önüne geçebilirsiniz dedi.