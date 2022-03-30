Her zaman en iyisi! Hadise zayıflık sırrını 4 malzemeli bu küre borçlu

Hadise, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın gözde sanatçılarından biri. Güzelliği ile de dikkat çeken ünlü yıldız, hiç değişmeyen formunu, basit ama etkili bir alışkanlığa borçlu. Günlük hayatını spor ve beslenme konusunda dikkatli bir şekilde planlamasının yanı sıra hareketli bir yaşamı da bulunuyor. Bu sayede formunu koruyan Hadise, sabah saatlerinde tükettiği bir karışımla en iyi sonuçları elde etmeyi başarıyor. Tüm bu besinleri tüketmeden önce alerjik reaksiyon vb. risklere karşı mutlaka öncelikle bir uzmana danışmanız gerekir.