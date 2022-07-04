Hızla yaşlanmanıza neden oluyor! Lezzetli diye içilen o içecek kırışıklıklara yol açıyor

Gençlikte sahip olduğunuz ışıltıyı korumak, ilerleyen yaşla birlikte daha zorlu bir hal alabilir. Günün sonunda ise cildinizin yıprandığını ve kırışıklıkların oluştuğunu görebilirsiniz. Ancak cildin yaşlanmasını hızlandıran birkaç önemli faktöre dikkat etmek bu durumu aksine çevirebilir. Örneğin sigara içmek, güneşte koruyucu krem olmadan uzun saatler kalmak ve nemlendirici kullanmamak yaşlanmayı hızlandıran faktörlerin başında gelmektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda hızlı yaşlanmanın sebebi olan ana faktörler şöyle belirlenmiştir;