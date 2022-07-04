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7/24 Dinle Roza Hızla yaşlanmanıza neden oluyor! Lezzetli diye içilen o içecek kırışıklıklara yol açıyor
Hızla yaşlanmanıza neden oluyor! Lezzetli diye içilen o içecek kırışıklıklara yol açıyor

Hızla yaşlanmanıza neden oluyor! Lezzetli diye içilen o içecek kırışıklıklara yol açıyor

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Hızla yaşlanmanıza neden oluyor! Lezzetli diye içilen o içecek kırışıklıklara yol açıyor

Roza 02:33
02

İltihabı kökünden kurutan mucize içecek! Her gün bir bardak…

Roza 02:38
03

Her kahvaltıda yiyoruz dikkat! Erken yaşlandırıyor...

Roza 03:32
04

Kıyafetlerdeki fondöten lekesini anında çıkarıyor! Zarar vermeden ilk günkü haline çeviriyor

Roza 02:38
05

Meğerse baş ağrısını tetikliyormuş! Yediğiniz anda dayanılmaz ağrılara sebep oluyor... Uzak durun

Roza 01:50
06

Türk doktordan çığır açan araştırma! Kısırlığa neden olan bir sebep daha bulundu

Roza 03:34
07

Güneş kremlerindeki bilinmeyen tehlike! Yanlış seçim kansere davetiye çıkarıyor: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Roza 03:01
08

Açmaz denilen orkideleri coşturan yöntem! Çiçeklerinizin vazgeçilmezi olacak...

Roza 01:41
09

Dondurulmuş olarak yiyince faydası iki kat daha fazla artıyor! Bağırsak kurtlarının kökünü kazıyor

Roza 01:45
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