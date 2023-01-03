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7/24 Dinle Roza İhmal edilirse ölümle sonuçlanıyor! Uykudayken ortaya çıkıyor...
İhmal edilirse ölümle sonuçlanıyor! Uykudayken ortaya çıkıyor...

İhmal edilirse ölümle sonuçlanıyor! Uykudayken ortaya çıkıyor...

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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01

İhmal edilirse ölümle sonuçlanıyor! Uykudayken ortaya çıkıyor...

Roza 03:57
02

Tuvaletteki en inatçı lekeleri dakikalar içerisinde yok ediyor! Bu yöntemde çamaşır suyuna bile ihtiyaç yok…

Roza 02:09
03

Damar açıcı etkisiyle kan akışında tek bir engel bırakmıyor! Gençlik iksiri meyve ömrü 10 yıl uzatıyor

Roza 03:03
04

Saç kesimindeki bu hata sizi 20 yaş yaşlı gösteriyor! Stilistler "bu kesimden uzak durun" diyor…

Roza 02:20
05

Kahvaltıda tüketenleri iğne ipliğe döndürüyor! Bu içecek yağları cayır cayır yakıyor...

Roza 01:53
06

Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor

Roza 01:12
07

Bunca zaman yanlış saklamışız! Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler

Roza 01:04
08

Kış aylarında cildin yaşlanmasını önlemek mümkün!

Roza 01:22
09

Çamaşırları yıkarken sirke kullanmak için 10 neden! Bir defa deneyince vazgeçemeyeceksiniz…

Roza 02:14
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