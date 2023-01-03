Uyku apnesinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Fatih Oğhan, “Dikkat edilmezse uykuda solunum durmasından sonra geçirilen kalp krizleri, hatta uyku sırasında ölümler bile meydana gelebilir” dedi. Günümüzde sıkça görülen uyku apnesi, uyku kalitesini düşürüyor. Kaliteli uykudan mahrum kalanlar gün içinde farklı olumsuzluklar ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle risk grubunda bulunan bireyler için tedavisinin büyük önem taşıdığı uyku apnesi, farklı rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor.