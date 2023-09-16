Bağırsak sağlığını korumak için sağlıklı bir diyet benimsemek, lifli gıdaları tüketmek, probiyotikler içeren yiyecekler yemek ve yeterince su içmek önemlidir. Bu faktörler, bağırsak hareketlerini düzenler, sindirim sağlığını destekler ve bağışıklık sistemi fonksiyonunu artırır. İyot ise vücut için önemli bir mineraldir ve tiroid hormonlarının üretimi için gereklidir. Tiroid hormonları, metabolizma düzenlemesi, enerji üretimi, vücut sıcaklığı kontrolü, büyüme ve nörolojik gelişim gibi bir dizi kritik işlevi kontrol ederler.