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İlaç niyetine yemek lazım! Doğal iyot bu besin durgun bağırsakları motor gibi çalıştırıyor…

İlaç niyetine yemek lazım! Doğal iyot bu besin durgun bağırsakları motor gibi çalıştırıyor…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

İlaç niyetine yemek lazım! Doğal iyot bu besin durgun bağırsakları motor gibi çalıştırıyor…

Roza 06:48
02

Sivilce sorununa kalıcı olarak çözüm oluyor! Dermatolog bu 3 adımı önerdi…

Roza 01:45
03

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04

Bu yiyecek kalbi yıkıma uğratıyor! İşte uzmanların en zararlı dediği besin

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05

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06

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Roza 02:45
07

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08

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09

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Roza 01:12
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