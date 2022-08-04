Kıskançlık hepimizin bir şekilde hissettiği, oldukça doğal ve normal bir duygudur. Ancak konu kıskançlık olduğunda boyutu önemlidir. Belirli bir sınıra kadar sevgiliyi ya da en yakın arkadaşı kıskanmak olağan kabul edilebilir ve aslında o kişiye duyduğunuz sevgiyi gösterebilir. Bu durum aşırı boyutlara ulaştığında ise hem kişinin kendisine hem de karşısındakine zor zamanlar yaşatabilir. Kıskançlığın nedenleri ve çeşitleri farklı olabilse de bazı insanlar diğerlerine göre daha kıskanç bir yapıya sahip olabilir. İşte görüp görebileceğiniz en kıskanç yapıdaki 6 burç…