×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Roza Kaçmayı bırakın! Ne kadar yeseniz de kilo aldırmayan 10 karbonhidrat
Kaçmayı bırakın! Ne kadar yeseniz de kilo aldırmayan 10 karbonhidrat

Kaçmayı bırakın! Ne kadar yeseniz de kilo aldırmayan 10 karbonhidrat

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kaçmayı bırakın! Ne kadar yeseniz de kilo aldırmayan 10 karbonhidrat

Roza 02:52
02

5 adımda yenilenme: Boyundaki çizgileri bu adımlarla yok edeceksiniz!

Roza 02:50
03

Tek bir bezelye yemesi için teklif edilen 1000 Sterlin’i reddetti! Yaşamak için yiyebildiği tek gıda...

Roza 03:15
04

Bu cümleler tanıdık gelecek mi? İşte en çok söylenen "5 yalan"

Roza 02:35
05

Dünya tarihini yeniden yazdılar! Tarihin en büyük 10 kadın kahramanı

Roza 03:04
06

Toksik bir ilişkinin etkisinden nasıl kurtulursunuz?

Roza 02:51
07

Kötü beslenme iştah arttırıyor! Bu besin insülin direncini düşürüyor

Roza 03:32
08

“Yemek sonrası şişkinlik gastroparezis habercisi olabilir”

Roza 02:48
09

Uzmanlardan kaliteli bir yaşam için yoga önerisi

Roza 02:43
... KAPAT
**

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı