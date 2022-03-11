Kaçmayı bırakın! Ne kadar yeseniz de kilo aldırmayan 10 karbonhidrat

Tatlılar, şeker içeren asitli içecekler, hamur işleri gibi birbirinden farklı üründe bulunan basit karbonhidratlar, sağlıksız bir bedenin ana sebebi olabilir. Üstelik kan dolaşımında kolayca emildikleri için yemek çok kolaydır. Bununla birlikte, vücuduzun ihtiyaç duymadığı halde periferik dokularda yağ hücrelerinde depolanarak zaman içinde kilo alımına neden olurlar. Bu nedenle karbonhidratlardan sıklıkla kaçılıyor. Fakat tamamen “zararlı” olarak etiketlemek de oldukça yanlış. Önemli olan hangi karbonhidratı tercih ettiğiniz.