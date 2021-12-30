Kalbinizi ısıtacak bir yaşam: İmkansızın olmadığını sevgisiyle gösteren Down Sendromlu Baba / 30.12.2021

Down sendromlu kişiler hakkında yaygın yanlış anlaşılma, sosyal hayata adapte olamayacakları, düzenli bir yaşam süremeyecekleri ile ilgili değişmesi gereken önemli bir algı olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. Üstelik anne veya baba olamayacaklarına dair yanlış anlaşılma ise birçok soruna yol açabiliyor. Erkekler nadiren, kadınlar ise rahatlıkla çocuk sahibi olabilir. Dünyadaki birçok örneklerinden biri olan Jad Issa, mutlu bir aile sahibi olmakla kalmadı aynı zamanda doktor olan bir çocuk yetiştirdi.