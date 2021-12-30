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7/24 Dinle Roza Kalbinizi ısıtacak bir yaşam: İmkansızın olmadığını sevgisiyle gösteren Down Sendromlu Baba / 30.12.2021
Kalbinizi ısıtacak bir yaşam: İmkansızın olmadığını sevgisiyle gösteren Down Sendromlu Baba / 30.12.2021

Kalbinizi ısıtacak bir yaşam: İmkansızın olmadığını sevgisiyle gösteren Down Sendromlu Baba / 30.12.2021

132 Bölüm | 05:24:25

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01

Kalbinizi ısıtacak bir yaşam: İmkansızın olmadığını sevgisiyle gösteren Down Sendromlu Baba / 30.12.2021

Roza 01:47
02

Huzursuz bacak sendromu birçok probleme sebep oluyor!

Roza 02:08
03

Kıtır kıtır salatalık turşusu için bu püf noktasına dikkat! Tuz ve kişniş tohumu...

Roza 01:59
04

70 kilo veren antrenörden altın değerinde ipuçları

Roza 01:47
05

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06

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07

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Roza 03:54
08

Yeni yıla sağlıklı bir ciltle girmenin 5 sırrı

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09

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Roza 01:45

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