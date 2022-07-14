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7/24 Dinle Roza Kararmış çaydanlıkları 10 dakikada ilk günkü haline çeviriyor! İşte profesyonellerin uyguladığı o yöntem...
Kararmış çaydanlıkları 10 dakikada ilk günkü haline çeviriyor! İşte profesyonellerin uyguladığı o yöntem...

Kararmış çaydanlıkları 10 dakikada ilk günkü haline çeviriyor! İşte profesyonellerin uyguladığı o yöntem...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kararmış çaydanlıkları 10 dakikada ilk günkü haline çeviriyor! İşte profesyonellerin uyguladığı o yöntem...

Roza 02:52
02

Bilmeden yapılan bu üç hata kalıcı kelliğe neden oluyor!

Roza 01:58
03

Temiz sandığınız yatağınızda milyarlarca yaşıyor olabilir! İşte hastalıklara sebep olan yatak bakterisi

Roza 01:32
04

Bu hatayı sakın yapmayın! Rimeli böyle sürmek 10 yaş daha yaşlı gösteriyor

Roza 02:14
05

Uzmanlar açıkladı: Maymun çiçeği virüsünün korkutan etkisi! Anne karnındaki bebeğe...

Roza 02:01
06

Yaşını duyan şok oluyor! Bedeni adeta zamanda donmuş gibi! Sırrı ise...

Roza 01:34
07

Bardaklarda oluşan yumurta kokusu nasıl çıkar? Bu yöntem sayesinde yumurta kokusundan eser kalmayacak!

Roza 01:42
08

Dondurulmuş eti saatlerce beklemeden çözdüren o yöntem!

Roza 01:42
09

Bu maske adeta Rapunzel olmak isteyenler için! 3 malzemeyle bir haftada kesin uzamış saçlar…

Roza 01:48
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