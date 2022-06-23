Kararmış tencereleri 10 dakikada ilk günkü haline getiriyor

Hepimizin başına en az bir defa gelmiştir. Küçük bir dalgınlık anında ocakta pişen yemeği unutup, kararmış bir tencere ile karşılaşmak oldukça sık yapılan bir hatadır. Gerek ocağın altını fazla açmaktan, gerekse talimatlardan daha uzun süre yemeği pişmeye bırakmaktan tencerelerin dibi tutar. Ancak bu hatayı yapmak ne kadar kolaysa kararmış tencereleri temizlemek bir o kadar zordur.Önereceğimiz bu yöntem ise kısa süre içerisinde ağır kimyasallar kullanmadan tencerelerinizi ilk günkü haline çevirecek.