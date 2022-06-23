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7/24 Dinle Roza Kimyasal kullanmaya gerek kalmıyor! Sivrisineklerden anında kurtulmanın en doğal yolu...
Kimyasal kullanmaya gerek kalmıyor! Sivrisineklerden anında kurtulmanın en doğal yolu...

Kimyasal kullanmaya gerek kalmıyor! Sivrisineklerden anında kurtulmanın en doğal yolu...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Kimyasal kullanmaya gerek kalmıyor! Sivrisineklerden anında kurtulmanın en doğal yolu...

Roza 02:07
02

"Canım sürekli istiyor" dediğiniz bu besine dikkat! B12 eksikliğinin en büyük işareti

Roza 02:26
03

Karın bölgesindeki yağları parçalıyor! 20 günde sonuç almanızı sağlayan yağ yakıcı besin!

Roza 01:54
04

Kararmış tencereleri 10 dakikada ilk günkü haline getiriyor

Roza 02:20
05

Bu alışkanlık ömrü kısaltıyor! Kahvaltıda sakın yemeyin…

Roza 02:49
06

Mide ağrısını tek kullanımda yok ediyor! Sabahları bir kaşık yemek yetiyor

Roza 02:45
07

Bu yöntem en iyisi! İşte karpuzun en iyisini seçmeniz için 5 adım

Roza 01:48
08

Ağız kokusu deyip geçmeyin! Bademciklerde zehir topluyor

Roza 01:59
09

Burcunuza göre hangi hastalığa daha yatkınsınız? Özellikle bu burçlar dikkat!

Roza 03:56
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