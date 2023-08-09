Günümüzde, birçok insanın kişisel özellikleri, tutkuları ve geleceği hakkında ipuçları aradığı bir alan var: astroloji. Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insan hayatına etkilerini inceleyen eski bir alandır. Bu inanç sistemine göre, her burç belirli karakter özelliklerine ve yeteneklere sahip olabilir. Özellikle, kıvrak zeka ve hızlı düşünme yeteneği, birçok insan tarafından değer verilen nitelikler arasında yer alır. Peki, astrolojiye göre kıvrak zekaya sahip olduğuna inanılan burçlar hangileridir?