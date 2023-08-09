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Kıvrak zekasıyla parlayan 3 burç! Başarıdan başarıya koşuyorlar…

Kıvrak zekasıyla parlayan 3 burç! Başarıdan başarıya koşuyorlar…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kıvrak zekasıyla parlayan 3 burç! Başarıdan başarıya koşuyorlar…

Roza 01:33
02

Uzmanlardan kan değerlerine tavan yaptıran tarif! Bu karışım kansızlığı bitiriyor, demir eksikliği diye bir şey bırakmıyor...

Roza 03:09
03

Bir tutam tüketmek hafızayı keskinleştiriyor! Nörologların 'Mutlaka tüketin' dediği o besin...

Roza 01:36
04

Beyaz sirkeyi asla bu alanlarda kullanmayın! Mutfağı temizlemekten çok zarar veriyor…

Roza 02:01
05

Bağırsaklardaki toksini tamamen atıyor! Bir çay kaşığı tüketirseniz vücudu temizliyor

Roza 01:16
06

Suyu böyle tüketmek yararlarını beşe katlıyor! Tek yapmanız gereken içmeden önce…

Roza 03:12
07

Yaptığınız en kabarık kek olacak! “Bulut yemiş” gibi hissettiren o püf noktası…

Roza 02:01
08

Sessiz katilin belirtisini 'duyabilirsiniz'! Az biliniyor ancak yaygın şekilde görülüyor...

Roza 03:17
09

Bu çay diyabetin çaresi! İnsülin direncine meydan okuyor: Tek yapmanız gereken yemeklerden sonra bir bardak…

Roza 01:33
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