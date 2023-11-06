×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Roza
Kolajen yerine geçiyor! Düzenli içtikçe kırışıklıkları ütü gibi açıyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Kolajen yerine geçiyor! Düzenli içtikçe kırışıklıkları ütü gibi açıyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kolajen yerine geçiyor! Düzenli içtikçe kırışıklıkları ütü gibi açıyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Roza 02:50
02

Duşakabin camlarındaki lekeleri silip atıyor! Parıl parıl bir banyo için ihtiyacınız olan tek malzeme…

Roza 02:32
03

Sadece DNA'ları değil, stilleri de ortak! 84 yıldır aynı kıyafetleri giyiyorlar: Sebebi ise...

Roza 01:28
04

Dondurup yediğinizde vücuttaki parazitleri ve bağırsak solucanlarını öldürüyor! Deneyen herkes artık böyle tüketiyor...

Roza 03:13
05

Kirpikleri ok gibi uzatıyor! Meğer sırrı bu kadar basitmiş... İşte Türkan Şoray kirpikleri için en etkili malzeme

Roza 00:52
06

Bilinmeyen zamanlar: Neden çocukluğumuzu hatırlamayız?

Roza 02:26
07

Bu yaşa dikkat! Hamile kalma ihtimali %5'e düşüyor...

Roza 01:21
08

Tuvaletlerden 20 bin kat daha kirli olduğuna inanamayacaksınız! Klavyeler bakın nasıl mikrop yuvasına dönüyor…

Roza 00:58
09

Günde 30 gram yiyene hastalık uğramıyor!

Roza 01:49
... KAPAT
**

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı