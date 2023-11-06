Zamanla birlikte cildin elastikliği azalır ve kırılgan bir yapıya bürünür. Doğal yağ üretimi azalarak kuruluğa neden olur böylece cildin kırışık görünmesine yol açar. Yaşlanmayla beraber ciltte derin bölgelerde yer alan yağlar azalarak çizgilerin ve çatlakların çok belirgin bir biçimde görünmesine sebep olur. Kolajen ise ciltte meydana gelen kırışıklıkların gelişmesini engelleyerek yaşlanmayı geciktirir. Tüketilen bazı besinler sayesinde vücudun kolajen üretimi desteklenebilinir. Sizler için faydalarını sıraladığımız bu besini tüketerek, kırışıklıkları ütü gibi açabilir ve yaşlanmayı erteleyebilirsiniz. İşte kolajen yerine geçen besinin ayrıntıları…