Yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığı ve felç riski yaşamınızda büyük bir etken oluşturabilir. Dünya Sağlık Örgütüne WHO göre, dünya genelinde iskemik kalp hastalıklarının üçte biri yüksek kolesterolden kaynaklanmaktadır. Kolesterolün tamamı kötü değildir ve vücudunuzun sağlıklı hücreler oluşturmak için bir kısmına ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, yüksek düzeyde LDL düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol ile kişi kan damarlarında yağ birikintileri geliştirebilir ve bu da atardamarlardaki kan akışını zorlaştırabilir.