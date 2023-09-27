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Kolesterolün en büyük düşmanı! Yoğurtla yediğinizde adeta ilaç gibi vücuda kalkan oluyor

Kolesterolün en büyük düşmanı! Yoğurtla yediğinizde adeta ilaç gibi vücuda kalkan oluyor

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Kolesterolün en büyük düşmanı! Yoğurtla yediğinizde adeta ilaç gibi vücuda kalkan oluyor

Roza 02:09
02

Mide yanması deyip geçmeyin! Kanserin ilk belirtisi gün içinde kendisini böyle gösteriyor

Roza 01:54
03

7 adımda 7 yaş genç gözükün! Günde 2 dakikanızı ayırmak yetiyor…

Roza 03:09
04

Ojenizin 5 kat daha hızlı kurumasını sağlıyor! Tek yapmanız gereken sürdükten sonra...

Roza 03:39
05

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Roza 01:54
06

Sabah aç karnına yediğinizde hafızayı kuvvetlendirip, odaklanmayı artırıyor! Özellikle çocuklar için ilaç kadar şifalı...

Roza 03:46
07

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Roza 01:36
08

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Roza 02:13
09

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Roza 02:05
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