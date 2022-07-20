Koltuk altındaki kararmalara son! 2 haftada pürüzsüz bir ten için her gün uygulayın

Ciltteki kararmalar hemen her noktada olabilen doğal bir süreçtir. Sürekli sürtünme, yanlış yapılan epilasyon uygulamaları, hatalı ve aşırı güneşlenme gibi sorunlardan sonra ortaya çıkabilir. Cilde normal rengini veren pigmentlerin bir bölgede aşırı yoğunlaşmasıyla oluşur ancak tedavisi mümkündür. Buna karşın açık tenli olan kişilerde ve güneş ışığına aşırı maruz kalma ciltteki kararmaların daha belirgin olmasına yol açabilir. Önereceğimiz bu yöntem cilt kararmalarına kesin sonuç olduğu gibi uygulaması da oldukça kolay.