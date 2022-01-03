Koronavirüs pandemisinde yeni süreç: Ülkeler karantina sürelerini kısaltıyor

Son günlerde Avrupa’da yapılan açıklamalar, karantina sürelerinin kısaltılmaları ile ilgili birçok girişimin haberini veriyor. 10 günden 5 güne inen karantina süreleri, birçok ülkede uygulamaya geçti. İngiltere, İspanya, İrlanda ve Yunanistan enfekte olmuş kişiler için izolasyon sürecini kısaltarak bu süreci başlatan ilk ülkeler arasında yerlerini aldılar. Karantina sürelerinin kısalma sebebi, Avrupa’nın bu süreci başlatmasının ardındaki nedenler ise oldukça dikkat çekici. Ekonomideki zorlanmalar ve iş gücü azalmasının yarattığı kaygılar, karantina sürecinin kısalmasındaki en önemli konu başlığı olarak öne çıkıyor.