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7/24 Dinle Roza Koronavirüs pandemisinde yeni süreç: Ülkeler karantina sürelerini kısaltıyor
Koronavirüs pandemisinde yeni süreç: Ülkeler karantina sürelerini kısaltıyor

Koronavirüs pandemisinde yeni süreç: Ülkeler karantina sürelerini kısaltıyor

150 Bölüm | 06:00:48

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01

Koronavirüs pandemisinde yeni süreç: Ülkeler karantina sürelerini kısaltıyor

Roza 01:52
02

Güçlü tırnaklar, ipek gibi saçlar! 3 ay boyunca günde iki kez kullanırsanız…

Roza 01:41
03

Hayatı boyunca aradığı aşkı robotta buldu! Evlenme teklifine hazırlanıyor

Roza 01:48
04

Genç görünmenin anahtarı: Günde sadece 3 adet yemeniz yeterli

Roza 02:04
05

Sonuçları korkutucu! Makyajla uyuduğunuzda yüzünüzde neler oluyor?

Roza 02:09
06

Glutensiz tarifler

Roza 01:46
07

2022 numerolojik anlamda ne ifade ediyor? Melis Aygen açıkladı: 2022 umudun yılı olacak

Roza 06:14
08

Aşağı bakarak kullanılan cep telefonu boyuna 20 kg yük bindiriyor

Roza 02:04
09

“Pankreas kanseri, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir”

Roza 02:19

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