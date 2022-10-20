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7/24 Dinle Roza Mutfağınızı dekore ederken dikkat etmeniz gerekenler! Bu renkler klostrofobik hissettiriyor…
Mutfağınızı dekore ederken dikkat etmeniz gerekenler! Bu renkler klostrofobik hissettiriyor…

Mutfağınızı dekore ederken dikkat etmeniz gerekenler! Bu renkler klostrofobik hissettiriyor…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mutfağınızı dekore ederken dikkat etmeniz gerekenler! Bu renkler klostrofobik hissettiriyor…

Roza 02:11
02

Yemekleriniz hiç olmadığı kadar lezzetli olacak! Sarımsağı bu şekilde kullanırsanız…

Roza 01:09
03

Eksikliği hücrelerin yenilenmesini engelliyor! Sağlıksız bir vücudun ana nedeni...

Roza 01:56
04

Kaş şekillendirirken yapılan bu hata cildin yaşlanmasına neden oluyor! Eğer o malzemeyi kullanıyorsanız...

Roza 01:06
05

Klozetteki sarı lekeler nasıl geçer? Çözümü çok basit...

Roza 01:44
06

Bacaklarınızdaki oluşan varisin en büyük sebebi! Bu içecekten tek yudum bile almayın

Roza 01:20
07

Yediğiniz en hafif kızartma olacak! Tek damla fazla yağ çekmemesi için kullanılan yöntem...

Roza 03:39
08

Camlarda tek bir iz bırakmıyor! Pencerelerinizi ayna gibi yapan mucizevi yöntem…

Roza 02:26
09

En umursamaz burçlar! Hiçbir şeyi dert edinmeyen 4 burç

Roza 02:19
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