Ailelerin ve çiftlerin yemek pişirmek için bir araya geldikleri ve açık plan bir alana sahip olma şansları varsa keyif aldıkları evin en önemli odalarından biri mutfaklardır . Bu, özellikle odadaki duvarların boya rengi söz konusu olduğunda, mutfağın iç tasarımının son derece önemli olduğu anlamına gelir. Duvarları boyamak bir evdeki atmosferi değiştirmenin en etkili yoludur. Bunun çoğu kişinin kendi zevklerine bağlı olsa da, bir dekorasyon uzmanı mutfakta uzak durmanız gereken için boya renklerini paylaştı.