Fazla kilolarımızdan kurtulmak adına çıktığımız diyet yapma yolculuğunda genel sağlığımız için faydalı, besleyici değeri ve lif içeriği yüksek taze besinler bize yol arkadaşlığı yapmaktadır. Tercihimizi sindirim sistemimizi ve bağışıklığımızı destekleyen aynı anda da lezzetiyle göze ve damağa hitap eden besinlerden yana yapmaktayız. İşte bu besinlerden kendimize alternatifler ararken bugün sizlere aslında kültürümüzde çok olmayan tropik, yeni popüler olmuş ancak oldukça faydalı bir besinden bahsetmek isterim. İşte çarkıfelek meyvesi olarak ismini duyuran, bilimsel ismi passiflora olan passionfruit! Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.