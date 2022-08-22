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7/24 Dinle Roza Mutluluğa tavan yaptıran mucize besin! Her sabah bir tatlı kaşığı...
Mutluluğa tavan yaptıran mucize besin! Her sabah bir tatlı kaşığı...

Mutluluğa tavan yaptıran mucize besin! Her sabah bir tatlı kaşığı...

Roza

150 Bölüm | 06:00:19
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mutluluğa tavan yaptıran mucize besin! Her sabah bir tatlı kaşığı...

Roza 01:38
02

Aziz Sancar'dan kanseri bitiren tıp başarısı! Yeni geliştirdiği teknik milyonlarca hayatı kurtarabilir

Roza 01:46
03

Bu yöntemi daha önce duymadınız: Aynalardaki sert lekeleri tek dokunuşta bitiriyor! Biraz nişasta ve…

Roza 01:49
04

Yaz hiç bu kadar güzel olmamıştı! Sıcak havalarda bunalmamak için uygulayabileceğiniz ipuçları…

Roza 03:08
05

Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi!

Roza 03:13
06

Günde tek bir tane yemek yetiyor! Damarlarınızı yenileyen bu besin yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Roza 02:37
07

Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! 3 adımda tertemiz oluyor…

Roza 02:16
08

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Roza 04:34
09

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Roza 01:14
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