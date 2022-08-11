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7/24 Dinle Roza Nörologlar açıkladı!! işte içinizdeki şeker yeme isteğini bitiren yöntem
Nörologlar açıkladı!! işte içinizdeki şeker yeme isteğini bitiren yöntem

Nörologlar açıkladı!! işte içinizdeki şeker yeme isteğini bitiren yöntem

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nörologlar açıkladı!! işte içinizdeki şeker yeme isteğini bitiren yöntem

Roza 01:56
02

Sütü buzdolabı kapağından hemen çıkarın! Nelere sebep olduğuna inanamayacaksınız...

Roza 02:11
03

İstediğiniz vücut için sadece birkaç gün: 1 haftada 4 kilo verdiren mucize hurma detoksu!

Roza 01:54
04

Günde sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yeter! Ömrü uzatan mucize egzersiz belirlendi

Roza 02:41
05

Kalbinizi yeniden onaran besin! Hasarlara karşı kalkan oluyor…

Roza 01:33
06

Bu hata dişlerin dökülmesine neden oluyor! Fırçaladıktan sonra yapmazsanız…

Roza 03:47
07

Yaz aylarında saçınızın yıpranmasını önleyecek! İşte nem bombası o yöntem

Roza 01:36
08

Beyaz kıyafetlerdeki sarı lekeleri anında gideren yöntem! Tek seferde kesin sonuç için…

Roza 02:02
09

Bebekler gibi uyutan o yöntem! Yatmadan bir saat önce bu çayı içerseniz…

Roza 03:10
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