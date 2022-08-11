Hepimiz mutlaka bir defa yeterince yediğimizi düşündükten sonra önümüzdeki paketten bir kurabiye daha almışızdır. Şeker, vücudumuza yaşaması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi vermede büyük rol oynar. Ancak aşırı tüketilmesi ciddi yan etkilere ve sürekli olarak şeker yeme isteğine neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi ise yorgunluk, kilo alma, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet gibi birçok hastalığa sebep olmaktadır. Şeker yeme isteğinizin önüne geçmek ve tüketiminden kaçınmak için yapabileceklerin ise şöyle…