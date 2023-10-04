Diyabet, bilinen bir başka adıyla şeker hastalığı, vücudun kan şekeri düzeyini düzenleyemediği bir kronik sağlık durumudur. Diyabet genellikle insülin hormonunun düzgün bir şekilde üretilememesi veya kullanılamaması sonucunda ortaya çıkar. İnsülin, kan şekerini hücrelere taşımak için gereken bir hormondur. Diyabet, yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar, bu da zamanla çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise sabahları bir bardak bu içecekten tüketmenin diyabeti büyük oranda engelleyebileceğini gösteriyor.