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O içecek diyabet riskini %53 düşürüyor! Her sabah bir bardak tüketin…

O içecek diyabet riskini %53 düşürüyor! Her sabah bir bardak tüketin…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

O içecek diyabet riskini %53 düşürüyor! Her sabah bir bardak tüketin…

Roza 02:16
02

Sırrı ne botoks ne de estetik! Bir yılda tüm kırışıklardan kurtuldu: "Bu yağ adeta mucize..."

Roza 01:47
03

Bu kış hasta olmak istemeyenlerin doğal ilacı! Öksürüğü şıp diye kesiyor

Roza 02:32
04

Hastalıkta sağlıkta! Alzheimer hastası eşine her gün "aşkını" hatırlatıyor...

Roza 02:08
05

Kış aylarının en iyi D vitamini deposu! Bu balığı tüketenin kolesterol değerleri şaşmıyor

Roza 01:27
06

Uzmanından ezberleri bozan formül! Sıkı diyet yapmadan göbeğinizi birkaç haftada 5 cm inceltiyor...

Roza 02:10
07

Kahve lekesini tek hamlede çıkarıyor! Yepyeni gibi olacaklar…

Roza 02:13
08

Günde 3 tane yiyin! Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüp kabızlığı yok ediyor

Roza 02:19
09

Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor! Bitmek bilmeyen iştahı kapatıyor: Bir bardak için şakır şakır yağ yakacaksınız…

Roza 01:33
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