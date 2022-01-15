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7/24 Dinle Roza Önlem almazsanız egzamaya dönüşebilir!
Önlem almazsanız egzamaya dönüşebilir!

Önlem almazsanız egzamaya dönüşebilir!

150 Bölüm | 06:00:37

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Önlem almazsanız egzamaya dönüşebilir!

Roza 01:11
02

Hareketsiz yaşam 'diyabet' yapıyor

Roza 01:48
03

Kış aylarında göz sağlığınıza özen gösterin

Roza 01:50
04

Aşık olunca beynimizde neler oluyor?

Roza 01:58
05

Kış tatiline gidenlere uyarı: Deniz tatilindeymişiz gibi güneş koruyucu kullanmalıyız

Roza 01:44
06

Kireci tüm zeminlerden sökün! Sadece iki malzeme ile

Roza 01:12
07

Pürüzsüz ve ipek görünümlü saçların şifresi: Keratin bakımı nedir?

Roza 01:39
08

Benjamin Button Sendromu ile tanındı! Ünlü YouTuber 15 yaşında hayatını kaybetti

Roza 01:10
09

Anadolu'nun şifa kaynağı mucize besin! Covid-19'a karşı %98 koruyor

Roza 01:21
10

Derin ve sakin kış uykusu mu? Kozasında kıpır kıpır bir kelebek mi?

Roza 02:14

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