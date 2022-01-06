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7/24 Dinle Roza Sabahları tansiyonunuz yüksekse uyku apneniz olabilir!
Sabahları tansiyonunuz yüksekse uyku apneniz olabilir!

Sabahları tansiyonunuz yüksekse uyku apneniz olabilir!

150 Bölüm | 06:00:37

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01

Sabahları tansiyonunuz yüksekse uyku apneniz olabilir!

Roza 02:00
02

Hangi durumlardaki kişiler için tüp bebek tedavisi uygundur?

Roza 01:52
03

Adele'in 22 kilo vermesine neden olan 3 şey!

Roza 02:13
04

Kilolu insanlar daha çok horluyor!

Roza 01:52
05

Kabızlığı tedavi edecek en etkili yiyecek!

Roza 01:50
06

Bu pişirme yöntemleri besinlere değer katıyor

Roza 02:21
07

Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor

Roza 01:42
08

Hamilelik döneminde cilt problemlerine dikkat!

Roza 01:13
09

Gözünüz sık sık kararıyorsa dikkat! O hastalığın habercisi

Roza 01:52

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