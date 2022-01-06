Sabahları tansiyonunuz yüksekse uyku apneniz olabilir!

İlk kez tansiyon yüksekliği şikayetiyle doktora başvuran hastalarda sıklıkla kafa karışıklığı olur; ‘’Neden tansiyonum yükseliyor, şimdi bana hangi tetkikler yapılacak, bundan sonra hep yüksek tansiyonlu mu olacağım?’’. Hipertansiyon vakalarının %95’inin nedeni yoktur, ancak hastaların %5’inde bir hastalığa bağlı sebep bulunabilmektedir. Ancak iyi haber şu ki, hipertansiyon yönetilebilir bir durumdur ve doğru yönetildiğinde kaliteli ve sağlıklı yaşam sağlar. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ebru Özenç konu hakkında bilgiler verdi.