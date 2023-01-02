Saç şeklinizi değiştirmek istiyor ancak ne yapacağınızdan emin olamıyorsanız öncesinde bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Amacınız en iyi özelliklerinizi öne çıkaran ve istemeden sizi yaşlandırmayan genç bir stil yaratmaksa, yüz şeklinize ve saç yapınıza en uygun olanı bilmek de önemlidir. Kalp şeklinde bir yüze ve kıvırcık saçlı birine yakışan bir model, düz saçlı dikdörtgen bir yüze yakışmayabilir. Saç kesiminizin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için düzenli düzeltmeler yapmak da önemlidir. Bu faktörleri göz önünde bulundurmadan, size yakışmayan veya daha da kötüsü sizi 20 yıl yaşlandıran bir saç kesimi ile baş başa kalabilirsiniz!