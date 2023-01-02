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7/24 Dinle Roza Saç kesimindeki bu hata sizi 20 yaş yaşlı gösteriyor! Stilistler "bu kesimden uzak durun" diyor…
Saç kesimindeki bu hata sizi 20 yaş yaşlı gösteriyor! Stilistler "bu kesimden uzak durun" diyor…

Saç kesimindeki bu hata sizi 20 yaş yaşlı gösteriyor! Stilistler "bu kesimden uzak durun" diyor…

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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01

Saç kesimindeki bu hata sizi 20 yaş yaşlı gösteriyor! Stilistler "bu kesimden uzak durun" diyor…

Roza 02:20
02

Damar açıcı etkisiyle kan akışında tek bir engel bırakmıyor! Gençlik iksiri meyve ömrü 10 yıl uzatıyor

Roza 03:03
03

Kahvaltıda tüketenleri iğne ipliğe döndürüyor! Bu içecek yağları cayır cayır yakıyor...

Roza 01:53
04

Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor

Roza 01:12
05

Bunca zaman yanlış saklamışız! Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler

Roza 01:04
06

Kış aylarında cildin yaşlanmasını önlemek mümkün!

Roza 01:22
07

Çamaşırları yıkarken sirke kullanmak için 10 neden! Bir defa deneyince vazgeçemeyeceksiniz…

Roza 02:14
08

Bu bitki adeta “kansersavar”! Tümörleri %85 oranında küçültme gücüne sahip

Roza 02:31
09

Uzun ömürlülük genini açan diyet! 100 yaşını geçenler bu yöntemi öneriyor…

Roza 03:11
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