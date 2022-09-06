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7/24 Dinle Roza Sadece 2 malzeme ile klozet kirecini söken altın kural!
Sadece 2 malzeme ile klozet kirecini söken altın kural!

Sadece 2 malzeme ile klozet kirecini söken altın kural!

Roza

150 Bölüm | 06:00:19
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sadece 2 malzeme ile klozet kirecini söken altın kural!

Roza 01:20
02

B12 vitamin ihtiyacını tek başına karşılayan besin! B12 vitamin eksikliğini anında gideriyor

Roza 02:48
03

Gıdı sorununu ortadan kaldıran yöntem! 5 adımda ideal yüz hatlarına kavuşun...

Roza 01:50
04

Bu yöntem dakikalar içinde musluktaki kireci söküp atacak! Ovalamaya gerek kalmadan pırıl pırıl yapacak...

Roza 01:32
05

Tek bir yudumu bile her hücreyi yenileme gücüne sahip! Vücuttaki zehri söküp atan çay tarifi

Roza 01:39
06

Fondötene ihtiyaç bırakmıyor! Bu doğal maske tarifi mermer gibi bir cilt veriyor

Roza 01:25
07

Her gün giydiğiniz o kıyafet en büyük hastalıkların sebebi! Sakın giymeyin…

Roza 02:40
08

Uzmanlar sık sık yapın diye uyardı! Sivilceleri kurutuyor: Akne oluşumunu ortadan kaldırıyor…

Roza 01:41
09

Temizlik uzmanlarının sırrı buymuş! Mutfaktaki inatçı yağları bile anında yok ediyor…

Roza 02:15
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