Kolesterol, vücut için hayati öneme sahip bir lipit yağ türüdür. Karaciğer ve diğer dokularda üretilen, aynı zamanda besinlerle alınan bir maddedir. Ancak, kolesterolün vücutta uygun dengede olması önemlidir. Vücutta aşırı miktarda kolesterol birikmesi, kan damarlarında plakların oluşmasına neden olabilir. Bu plaklar, damarların iç çeperlerini daraltarak kan akışını engelleyebilir ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle kolesterolün yükseldiğinin en kısa sürede farkına varmak ve önlem almak gereklidir.