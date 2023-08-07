×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Roza
Sessiz katilin belirtisini 'duyabilirsiniz'! Az biliniyor ancak yaygın şekilde görülüyor...

Sessiz katilin belirtisini 'duyabilirsiniz'! Az biliniyor ancak yaygın şekilde görülüyor...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sessiz katilin belirtisini 'duyabilirsiniz'! Az biliniyor ancak yaygın şekilde görülüyor...

Roza 03:17
02

Yaptığınız en kabarık kek olacak! “Bulut yemiş” gibi hissettiren o püf noktası…

Roza 02:01
03

Bu çay diyabetin çaresi! İnsülin direncine meydan okuyor: Tek yapmanız gereken yemeklerden sonra bir bardak…

Roza 01:33
04

Çıkan uçuğu saniyeler içerisinde söndürüyor! Bu ikiliyi o bölgeye sürün ve...

Roza 04:53
05

Göz makyajındaki bu hatalar size 10 yaş katıyor! Makyaj uzmanları 'asla yapmayın' diyor…

Roza 03:18
06

Yaz aylarının serinleten tarifi Gaziantep'ten! Şişkinliği bitiren o çorba...

Roza 01:29
07

İştahı bıçak gibi kesiyor! Yağları cayır cayır yakıyor

Roza 01:37
08

Gezegende daha güneşli bir yer yok! Buraya gidenler öyle bir tehlikeyle karşılaşıyor ki…

Roza 01:14
09

Sadece meyve tüketiyordu: Vegan beslenen sosyal medya fenomeni açlıktan hayatını kaybetti

Roza 01:37
... KAPAT
**

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı