Su, hayatımızın en önemli parçası olmakla birlikte sağlığımızı korumak için de bir vazgeçilmez. Uzmanlar yetişkin bir bireyin günde ortalama 2 ila 2,5 litre su içmesini öneriyor. Su, bedenimizin ve zihnimizin işleyişinde merkezi bir rol oynamaktadır. İç organlarımızın düzgün çalışması, metabolizmanın işleyişi ve hücresel fonksiyonlar, suyun sağladığı bir denge içinde gerçekleşir. İyi bir hidrasyon, enerji seviyelerimizi artırır, zihinsel netliği teşvik eder ve vücut fonksiyonlarını en üst düzeyde sürdürmemize yardımcı olur. Bu şekilde tüketimi ise çok daha fazla yarar sağlayabilir.