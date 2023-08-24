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Suyunda şifa var! Haşlayıp suyunu içtiğinizde karaciğeri adeta formatlıyor…

Suyunda şifa var! Haşlayıp suyunu içtiğinizde karaciğeri adeta formatlıyor…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Suyunda şifa var! Haşlayıp suyunu içtiğinizde karaciğeri adeta formatlıyor…

Roza 03:04
02

Yeni boyanmış evdeki kokuyu bir anda yok etmenin formülü! Bir kovaya doldurun ve...

Roza 02:35
03

Aynada kendinize inanamayacaksınız: Her yudumu yağı kasa dönüştürüyor! Kahvaltıda bir bardak...

Roza 03:11
04

Kanser riskini 4 dakikada %32 azaltın! Damarları temizliyor, nabzı iyileştiriyor

Roza 02:20
05

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Roza 03:44
06

Bu yöntemle 12 dakikada kırışıklıklarınızdan kurtulun! 10 yaş birden gençleştiriyor…

Roza 03:59
07

Yoğurda karıştırıp tükettiğinizde kalbi 10 yaş gençleştiriyor! Binbir derdin çaresi bu besinde

Roza 01:37
08

7 yıl önceden ölümcül hastalık sinyalini veriyor! Gözlerinize dikkat...

Roza 02:25
09

Zayıflamak için en etkili meyve! Günde 1 porsiyonu haftada 4 kilo verdiriyor…

Roza 02:23
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