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Roza
Suyunda şifa var! Haşlayıp suyunu içtiğinizde karaciğeri adeta formatlıyor…
Roza
150 Bölüm | 06:00:37
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01
Suyunda şifa var! Haşlayıp suyunu içtiğinizde karaciğeri adeta formatlıyor…
Roza
03:04
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02
Yeni boyanmış evdeki kokuyu bir anda yok etmenin formülü! Bir kovaya doldurun ve...
Roza
02:35
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03
Aynada kendinize inanamayacaksınız: Her yudumu yağı kasa dönüştürüyor! Kahvaltıda bir bardak...
Roza
03:11
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04
Kanser riskini 4 dakikada %32 azaltın! Damarları temizliyor, nabzı iyileştiriyor
Roza
02:20
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05
Damarlarınızda tek bir gram yağ bırakmıyor! Bu içecek kolesterol nedir unutmanızı sağlıyor...
Roza
03:44
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06
Bu yöntemle 12 dakikada kırışıklıklarınızdan kurtulun! 10 yaş birden gençleştiriyor…
Roza
03:59
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07
Yoğurda karıştırıp tükettiğinizde kalbi 10 yaş gençleştiriyor! Binbir derdin çaresi bu besinde
Roza
01:37
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08
7 yıl önceden ölümcül hastalık sinyalini veriyor! Gözlerinize dikkat...
Roza
02:25
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09
Zayıflamak için en etkili meyve! Günde 1 porsiyonu haftada 4 kilo verdiriyor…
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02:23
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