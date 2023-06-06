İçeriğinde 24 farklı antioksidan bulunan akçaağaç şurubunun bala alternatif olabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Hem bal hem de akçaağaç şurubu vitamin veya mineral şeklinde faydalar sunar ve her ikisi de koruyucu antioksidan aktivite sunar. Tat konusunda bal daha çiçeksi, akçaağaç şurubu daha odunsudur ama akçaağaç şurubu biraz daha sağlıklı bir seçim olma eğilimindedir. Akçaağaç şurubunun glisemik indeksi düşüktür, inflamatuar hastalıklarla savaşır, kanseri engelleyici özelliklere sahiptir, cilt sağlığını korur, hazım ve sindirim için faydalıdır” dedi.