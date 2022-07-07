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7/24 Dinle Roza Tarağınız sizi tehdit ediyor olabilir! Eğer bunu yapmıyorsanız…
Tarağınız sizi tehdit ediyor olabilir! Eğer bunu yapmıyorsanız…

Tarağınız sizi tehdit ediyor olabilir! Eğer bunu yapmıyorsanız…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tarağınız sizi tehdit ediyor olabilir! Eğer bunu yapmıyorsanız…

Roza 01:46
02

Temizlik sürenizi yarıya indirecek! Uzmanlarından zaman kazandıran temizlik tüyoları

Roza 02:31
03

Bu yağ ile bacak ağrılarınızdan anında kurtulacaksınız! Sadece 5 dakika uygulama yetiyor…

Roza 02:38
04

Yüzünüzü temizlerken buna dikkat:Musluk suyu cildinizi mahvediyor!

Roza 01:40
05

Kan şekerini düşüren altın içecek! Yemekten hemen sonra içince etkisini gösteriyor

Roza 01:40
06

Lavaboları el sürmeden pırıl pırıl yapan yöntem! Tek gereken bu 2 malzeme...

Roza 02:08
07

Mutfak raflarından indirin! Cildinizi bebek pürüzsüzlüğüne kavuşturacak

Roza 03:20
08

Bu tarih ve saate dikkat! Kader kapıları açılıyor: Güneş ve Sirius tüm gücüyle hayatınıza akacak...

Roza 02:04
09

Yediği yemeğin içinde öyle bir şey çıktı ki... Bir daha elinizi bile sürmek istemeyeceksiniz!

Roza 01:18
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