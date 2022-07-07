Tarağınız sizi tehdit ediyor olabilir! Eğer bunu yapmıyorsanız…

Her gün kullandığımız ancak kirli olabileceğini aklımıza getirmediğimiz malzemelerin arasında taraklar da bulunuyor. Güzellik ürünleri arasında da sayılabilen tarakların yanında havlular, makyaj fırçaları, süngerler ve yüz temizleme aletleri de bulunuyor. Bu aletlerden herhangi birinin kirli bırakılması bakteri üremesine neden olur. Tekrar kullanıldığında ise bu bakterileri yüzünüze ve saçınıza yayarsınız. Aynı zamanda malzemelerin hızlı yıpranmasına ve yeterli verimi alamamanıza neden olacaktır.