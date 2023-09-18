Kötü kolesterol, diğer adıyla LDL kolesterol, kandaki yağların taşınmasına yardımcı olan bir tür lipoproteindir. Ancak yüksek seviyelerde LDL kolesterol, damarlarınızda plak oluşumuna ve arterlerin tıkanmasına yol açarak kalp hastalıkları riskini artırabilir. Kötü kolesterol yüksekliği, ateroskleroz adı verilen bu damar tıkanıklığı sürecinin bir parçasıdır. Aynı zamanda kalp krizi ve felç gibi birçok rahatsızlığa da neden olabilir. Ancak tüketeceğiniz belirli bir besin kötü kolesterolü kısa sürede düşürebilir.