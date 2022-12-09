En sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında kabızlık geliyor. Kabızlık, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin zamanla azalmasıyla ortaya çıkıyor ve günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kabızlık belirtileri genellikle şişkinlik ve gaz sıkışması olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar, kabızlığın sağlıklı besinler ve lifli besinlerin tüketimiyle geçeceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler tıkanmış bağırsakları anında açarak kabızlığa şifa oluyor? Kabızlığa ne iyi gelir? İşte kabızlığı bitiren mucizevi besinler...