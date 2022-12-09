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7/24 Dinle Roza Tıkanmış bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın çaresi bu besinde...
Tıkanmış bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın çaresi bu besinde...

Tıkanmış bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın çaresi bu besinde...

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tıkanmış bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın çaresi bu besinde...

Roza 01:16
02

Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı bu yöntemde! Gür saçların anahtarı…

Roza 01:10
03

Bu belirtileri yaşayanların %90'ının damarları tıkalı! Hayatı tehdit ediyor...

Roza 01:01
04

Çamaşır makinesi kapağındaki çıkıntının asıl sebebi... Görüntünün ötesinde özel bir işlevi bulunuyor...

Roza 01:14
05

Ömrünüzün sonuna kadar beyninizi koruyacak ikili! Beyni 20 yaş gençleştiriyor...

Roza 02:26
06

Uçuk illetini anında bitiriyor! Bu ballı karışım uçuğu dakikalar içinde yok ediyor...

Roza 03:50
07

Halıdaki lekeleri tek hamlede çıkarıyor! Bu yöntem halılarınızı yeni gibi yapacak…

Roza 01:17
08

Adet kramplarını kökünden kesiyor! 30 gün boyunca günde 1 bardak içerseniz…

Roza 01:14
09

Uyudukça uyumak istemenin ardındaki hastalık! Asla uyku yetmiyor diyorsanız dikkat…

Roza 00:59
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