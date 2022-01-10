Tüm yağı yaktıran detoks tarifi! Günde sadece bir bardak

Son yıllarda diyet listelerinin vazgeçilmezi olan smoothie detokslar, aslında doğru besinlerin bir araya getirilerek vücudunuzda en etkili sonucu almanızı sağlıyor. Beslenme sisteminde genellikle ara öğünlerde tüketilmesi gereken bu detoks sularını, özellikle uzman danışmanlığında tüketmek önemli. Fakat sebzelerden, meyvelerden ve hatta kuruyemişlerden birçok faydayı bir arada alabileceğiniz bu detoksları hazırlarken hangi malzemeleri kullanabileceğinizi ve en iyi detoks karışımını hazırlamanın yöntemini sizler için açıkladık.