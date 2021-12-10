Tüp bebek tedavisinde beslenmeye dikkat!

Tüp bebek tedavisi görüyorsanız ya da tedaviye başlamak üzereyseniz, bu yolculukta beslenmenize de mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenmenin pek çok hastalığın tedavisinde önemli bir yeri olduğu gibi tüp bebek tedavisi üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Her iki cinsiyette de sağlıklı hormonların üretimi ve çalışması, sperm üretimi ve kalitesi, yumurta kalitesi ve sayısı, rahim ortamının sağlıklı olması gibi faktörler bireylerin tükettiği besin ve içeceklerle ilişkilidir. Bununla birlikte, ideal kiloya sahip olmak ve doğru beslenme planı tüp bebek tedavisinin başarısını artırabileceği, infertilite tedavisi gören çiftlerde daha rahat bir tedavi süreci geçirilmesine yardımcı olacağı bilinmektedir. Uzman Diyetisyen Ece Dönmez konu hakkında bilgiler verdi.