Uzmanlar açıkladı: Maymun çiçeği virüsünün korkutan etkisi! Anne karnındaki bebeğe...

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili son aylarda ortaya çıkan gelişmeler, tüm dünyanın yeni bir pandemi mi yaklaşıyor soru işaretiyle de karşılaşmasına neden oldu. Bu virüsün yayılması aynı zamanda birçok bulaşma yolu ile birlikte etkilerinin de değişkenliğine dair önemli veriler bulunuyor. Her yaştan insanı etkileyebilen bu virüs, aynı zamanda anne karnındaki bebek için de önemli bir tehdit konusu haline geliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu ve Prof. Dr. Levent Doğancı ise bu virüs ile ilgili bilenmeyenleri yanıtladı.