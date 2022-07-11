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7/24 Dinle Roza Uzmanlar açıkladı: Maymun çiçeği virüsünün korkutan etkisi! Anne karnındaki bebeğe...
Uzmanlar açıkladı: Maymun çiçeği virüsünün korkutan etkisi! Anne karnındaki bebeğe...

Uzmanlar açıkladı: Maymun çiçeği virüsünün korkutan etkisi! Anne karnındaki bebeğe...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uzmanlar açıkladı: Maymun çiçeği virüsünün korkutan etkisi! Anne karnındaki bebeğe...

Roza 02:01
02

Bu hatayı sakın yapmayın! Rimeli böyle sürmek 10 yaş daha yaşlı gösteriyor

Roza 02:14
03

Yaşını duyan şok oluyor! Bedeni adeta zamanda donmuş gibi! Sırrı ise...

Roza 01:34
04

Bardaklarda oluşan yumurta kokusu nasıl çıkar? Bu yöntem sayesinde yumurta kokusundan eser kalmayacak!

Roza 01:42
05

Dondurulmuş eti saatlerce beklemeden çözdüren o yöntem!

Roza 01:42
06

Bu maske adeta Rapunzel olmak isteyenler için! 3 malzemeyle bir haftada kesin uzamış saçlar…

Roza 01:48
07

Böbreklerinizin doğal filtresi! Tüm hastalıkları yok etmesi için günde bir tane yetiyor

Roza 01:30
08

Hafızayı güçlendiriyor vücuttaki yağları hızla yakıyor! Her gün 1 porsiyon yeterli

Roza 02:04
09

Cildinizi yeniden doğmuş gibi yapıyor: Bunu evinizden eksik etmeyin…

Roza 02:06
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