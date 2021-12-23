Uzmanlar uyardı! İlaç kullanırken bu hataya dikkat

Uzmanlar bir hekimin yazdığı reçeteye uygun şekilde ilaç kullanımının hastalığın seyrini etkilediğini belirterek, vatandaşları uyarıyor. Hastalıklarda ilaç kullanılması kadar ilacın doğru kullanılması da çok önemli. Özellikle ilaç kullanırken en sık yapılan yanlışların başında hastalığın iyileşme dönemine girildiğinde hastanın kendini hafif iyi hissetmesi nedeniyle doktorun verdiği ilacı iyileştim diyerek kendiliğinden bırakması geliyor. Uzmanlar ilaçların mutlaka doktorun verdiği dozda alınmasını, ne eksik ne de fazla alınmaması gerektiğini belirtiyor.