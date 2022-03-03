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7/24 Dinle Roza Uzun süre ayakta durmak bu hastalığa neden olabilir
Uzun süre ayakta durmak bu hastalığa neden olabilir

Uzun süre ayakta durmak bu hastalığa neden olabilir

Roza

150 Bölüm | 06:03:11
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uzun süre ayakta durmak bu hastalığa neden olabilir

Roza 05:04
02

Yumurtadaki bu bakteriye dikkat!

Roza 02:11
03

Ciltteki tüm lekeleri yok ediyor! Misket limonunu böyle kullanırsanız…

Roza 01:49
04

Şeker hastalarının tüketebileceği tatlılar

Roza 03:01
05

Diyabet önlenebilir mi?

Roza 05:28
06

Beyin tümörünün 10 önemli belirtisi!

Roza 05:34
07

Acilde karşılaştıkları akılalmaz vakaları anlatan 10 hemşire: "Öksürürken göğsü ikiye ayrıldı, kalbi ortaya çıktı"

Roza 03:29
08

"Kime çekti bu çocuk?" sorusuna gelen yanıt: İşte babadan gelen genler

Roza 03:46
09

Uzmanlardan uyarı: “Uyuz, 15-20 yılda bir tüm dünyada salgın halinde gözükebilir”

Roza 03:37
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