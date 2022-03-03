Uzun süre ayakta durmak bu hastalığa neden olabilir

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ertuğrul Yaltı, hemoroid hastalarının doktora genellikle geç başvurduklarını, bu sırada arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullandıklarını söyleyerek “Ezbere ilaç kullanmayın” uyarısında bulundu. Hemoroide yol açan nedenlerin başında kabızlığın geldiğini anımsatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ertuğrul Yaltı, “Hastalar beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını değiştirerek şikayetlerini azaltabilir. Örneğin bol lifli yemeli. Ayrıca kendi ev dışında tuvalete gidemeyenler bu alışkanlığını değiştirmeli” diye konuştu.