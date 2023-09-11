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Yedikçe vücuttaki zehri atıyor! En etkili antioksidan deposu…

Yedikçe vücuttaki zehri atıyor! En etkili antioksidan deposu…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Yedikçe vücuttaki zehri atıyor! En etkili antioksidan deposu…

Roza 01:48
02

Heyecanlandığımızda neden karnımıza ağrı girer? Aslında mantıklı bir açıklaması varmış…

Roza 02:45
03

Eklemlerdeki tüm iltihabı söküyor! Her gün iki çay kaşığı tüm iskelet sistemini yenileyecek

Roza 02:35
04

Vücuttaki ödemin düşmanı! Her gün bir bardak içtikten sonra kuş gibi hafifleyeceksiniz

Roza 03:30
05

Tuvalette meğer saçımızı toplamamız gerekiyormuş! Sebebine inanamayacaksınız…

Roza 01:12
06

100 yaşını görmenin anahtarı bu yiyecekte saklı! Kalp krizinden felce tüm hastalıkları önlüyor...

Roza 03:56
07

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Alzheimer riskiniz %82 daha fazla

Roza 04:08
08

Bu yiyecek ömrünüze ömür katıyor! Meğer uzun yaşamanın sırrı günde 2 tane yemekmiş…

Roza 03:14
09

Tek başına Omega-3 deposu! Yoğurdun içine bir kaşık yetiyor: Hormonları dengeliyor, bağırsakları tertemiz yapıyor

Roza 03:53
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