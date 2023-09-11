Sağlığımızı iyileştirmek adına yapabileceğimiz tek bir şey varsa o da kronik iltihaplanmayı azaltmaktır. Bu fiziksel durum, eklem ağrılarından ülseratif kolit ve lupus gibi otoimmün hastalıklara kadar her türlü istenmeyen sağlık sorununun kökenidir. Kalp hastalığı ve zihinsel sağlık sorunları bile yüksek düzeyde sistemik inflamasyonla ilişkilendirilmektedir. Stres, çevre kirliliği, yetersiz beslenme, uyku eksikliği gibi durumlar inflamasyonu tetikleyebilir. Ancak antioksidan bakımından zengin gıdalar tüketmek bu durumu önüne geçebilir.