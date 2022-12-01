Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve stres başta olmak üzere birçok faktör gün içinde halsiz ve yorgun hissetmemize neden olur. Enerjimizi adeta yerle bir eden bu durum, günlük ihtiyaçlarımızı bile zorla yerine getirmemizle sonuçlanır. Uzmanlar, sebepsiz halsizliğin psikolojik olabileceğin vurgularken mutlaka beslenme düzeninin gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Bazı besinler, sağlıksız beslenmeye ve kan şekeri dalgalanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluğu gideriyor. Peki, hangi besinler yorgunluğu gideriyor?