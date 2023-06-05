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Yüksek kan şekerini tek hamlede düşürüyor! Bir kez tükettiğinizde bile etkili

Yüksek kan şekerini tek hamlede düşürüyor! Bir kez tükettiğinizde bile etkili

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yüksek kan şekerini tek hamlede düşürüyor! Bir kez tükettiğinizde bile etkili

Roza 03:13
02

Şehrin tek kadın otobüs şoförü! "Yolcularla aile gibiyiz"

Roza 02:42
03

Güneş yanıklarını doğal yolla engelleyin! Ne tahriş bırakıyor ne de kızarıklık

Roza 01:31
04

Herkes öldü sandı ama o 9 yıl boyunca aralıksız uyudu! Uyandığında ilk yaptığı şey...

Roza 01:19
05

“Saçlarınızı kaç kez şampuanlıyorsunuz?” Bu sorunun cevabı sağlıksız saçların sebebi olabilir! Sakın bunu yapmayın...

Roza 01:12
06

Mutfak lavabosuna bunları asla dökmeyin! Tıkanmasına neden oluyor…

Roza 00:56
07

Kan pıhtılaşması riskini bitirdiği kesinleşti! Her gün en az altı bardak…

Roza 01:13
08

Donmuş tereyağını anında yumuşacık yapan yöntem! Çözülmesini beklemeye gerek kalmıyor…

Roza 00:51
09

Adeta beynin motoru! 100 yaşında bile 20'lerde bir hafızanın sırrı bu meyvede

Roza 02:21
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