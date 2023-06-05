Kan şekerinin yükselmesi, genetik faktörler, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi birçok faktöre bağlı olarak gelişebiliyor. Uzmanlar, yüksek kan şekerinin dengelenmemesi durumunda kalp damar sağlığı olmak üzere birçok sağlık sorununun oluşabileceğini vurguluyor. Yüksek kan şekerini düşürmek için uzmanın önerdiği ilaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme rutini oluşturmak gerekiyor. Peki, sağlıklı beslenme rutininde hangi besinler olmalı? İşte yüksek kan şekerini tek hamlede düşüren besinler...